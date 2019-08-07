Власти Сочи пообещали отключать незаконные мини-гостиницы от коммуникаций

В Сочи начались рейды по частным гостиницам, которые числятся жилыми домами и не стоят на налоговом учете, сообщила администрация города. Власти пригрозили применить в отношении владельцев нелегальных мини-гостиниц самые жесткие меры, вплоть до отключения от водоснабжения и электричества.

Комиссии выявляют мини-гостиницы, построенные на землях с целевым назначением «индивидуальное жилищное строительство», уточнили в мэрии. Строить коммерческие объекты на таких участках запрещено, но многие сочинцы игнорируют нормы закона.

«Таких объектов только в Лазаревском районе у нас около двух тысяч, скорее всего, примерно такое же количество и в Адлере. Наша задача сделать так, чтобы собственники привели свои документы в порядок в соответствии с законодательством. То есть, целевое назначение земли должно соответствовать действительности, подключение ко всем сетям оформлено должным образом – владельцы гостиниц должны получить технические условия у «Кубаньэнерго», у «Водоканала». Также необходимо встать на налоговый учет», - сказал глава Сочи Анатолий Пахомов.

В отношении недобросовестных предпринимателей могут применяться различные санкции – «Водоканал» отключает воду, энергетики ограничивают подачу электричества.

«Если будет зафиксировано, что объект продолжает работать незаконно, будем принимать самые жесткие меры», - подчеркнул начальник управления курортов администрации Сочи Сергей Доморат.

Анна Перова, Краснодар