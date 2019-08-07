На въезде в Екатеринбург установят новые стелы

Мэрия Екатеринбурга объявила конкурс проектов для стел на въездах в Екатеринбург. К 300-летию города власти планируют заменить конструкции со стороны Кольцовского, Сибирского и Серовского трактов и обновить на Новомосковском и Челябинском. Об этом сообщили в мэрии.

По условиям техзадания, дизайн стел «должен формировать пространственную скульптурную композицию, которая отражает культурно-исторические особенности города». Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 9 по 26 августа в три этапа. Победителя определят 15 ноября.