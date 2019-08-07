Прокуратура требует обязать мэрию определить управляющие компании для 150 челябинских домов

Прокуратура Челябинска провела проверку исполнения городскими властями жилищного законодательства в части принятия решений об определении управляющих компаний для многоквартирных домов. Как сообщают в надзорном ведомстве, установлено, что администрация на протяжении длительного времени не решает вопрос об определении управляющих организаций для 151 многоквартирного дома, что является нарушением законодательства.

По итогам проверки прокуратура направила в Советский районный суд иск с требованием обязать мэрию принять решение об определении организаций, управляющих многоквартирными домами.