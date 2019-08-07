На пост главы Промышленного района Самары претендуют 9 человек

Вчера, 6 августа, закончился прием документов на пост главы администрации Промышленного района Самары. В последний день документы на участие в конкурсе подали еще три человека – директор розничной сети ООО «Рона» Олег Доровских, директор Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин и директор ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов. Виктор Русин ранее участвовал в конкурсе на пост министра культуры Самарской области, а также выдвигал свою кандидатуру на должность главы муниципалитетов региона, губернатора, баллотировался в депутаты разных уровней.

Ранее на пост главы района подали документы шесть человек. В список входят безработный Николай Борисов, исполнительный директор ООО «Строймонтаж» Александр Бурнаев, нотариус Елена Соловьева, генеральный директор ООО «Специализированное Строительно-монтажное управление» Валерий Крутов, заместитель главы департамента городского хозяйства и экологии Андрей Семенов и начальник отдела проектного управления ГКУ СО «Самарский РРЦ» Дмитрий Чиндин.

Конкурс планируется провести 9 и 12 августа. Пост главы администрации Промышленного района Самары освободился в июле текущего года. Ранее эту должность занимал Владимир Чернышков. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Ранее эксперты называли Андрея Семенова основным претендентом на этот пост.

Ани Айвазян