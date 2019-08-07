В Магнитогорске во дворе дома произошел взрыв

В Магнитогорске во дворе дома на улице Советской Армии около восьми часов утра произошел взрыв. По неподтвержденным данным, хлопок случился при открытии двери припаркованного автомобиля. Источники «Верстов.инфо» говорят, что в машине могло находиться взрывное устройство.

Издание сообщает, что пострадал мужчина, который открыл дверь автомобиля, его увезли на скорой. Местные жители рассказывают, что в квартале, где произошел взрыв, проживают представители таджикской диаспоры.

В СК России по Челябинской области обещали прокомментировать «Ъ-Южный Урал» информацию о взрыве в Магнитогорске в ближайшее время.

Напомним, в Магнитогорске 31 декабря 2018 года произошел взрыв в многоквартирном доме на на улице Карла Маркса, 164, обрушился подъезд. Погибли 39 человек. СМИ сообщали, что причиной мог стать теракт. СК России отвергает эту версию, официальная позиция – в одной из квартир взорвался газ. Итоги расследования до сих пор не были опубликованы.