У жителя Екатеринбурга на съемной квартире нашли нарколабораторию

Полиция Екатеринбурга задержала 33-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. При себе у него нашли пакет с порошкообразным веществом. По данным пресс-службы ведомства, после задержания полицейские обнаружили в съемной квартире мужчины две картонные коробки, на дне которых были выложены части растений, похожих на каннабис. Сами растения стояли в шести горшках в специальной камере для выращивания.

Также полицейские нашли в квартире пачку из-под сигарет, в которой хранился еще один пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что изъятый порошок — мефедрон, а растения — конопля. По словам задержанного, он употребляет наркотики несколько лет, коноплю выращивает для собственного употребления. Мефедрон, по его словам, он купил у знакомого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков в крупном размере»). Ему грозит от 10 до 20 лет колонии.