Двое нижегородцев осуждены за мошенничество с бюджетными субсидиями

Нижегородский районный суд рассмотрел уголовное дело двух жителей Городецкого района Нижегородской области, обвиняемых в мошенничестве с бюджетными субсидиями, сообщили в региональной прокуратуре. По версии следствия, в 2014-2017 годах осужденные похитили в общей сложности 22 млн руб. субсидий областного бюджета на создание и развитие предпринимательства.

Судом установлено, что обвиняемые через фиктивные фирмы представляли в региональное министерство промышленности, торговли и развитие предпринимательства документы с ложными сведениями о фиктивных сделках для получения господдержки. При этом налоговая и бухгалтерская отчетность, сведения об аренде помещений и покупке оборудования, а также банковские счета компаний были поддельными.

В итоге суд приговорил обвиняемых к 6 и 4,5 годам лишения свободы. Своей вины они не признали.

Владимир Зубарев