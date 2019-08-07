Преподавателю СГАУ вменяют взятки и служебный подлог

Профессор одной из кафедр «Саратовского государственного аграрного университета» обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК. служебном подлоге

Ему вменяется по четыре эпизодов коррупционного и служебного преступлений. По версии следствия, в январе этого года преподаватель получил от студентов денежные средства и подарочные сертификаты на общую сумму 18 тыс. руб. за постановку в зачетные книжки последних сведений об успешной сдаче экзамена без фактической проверки знаний. Заведомо подложные сведения в отношении четырех студентов он внес не только в зачетные книжки, но и в ведомость.

Ведется следствие.

Марина Ковалева