«Донэнерго» оштрафовали на 300 тыс. рублей за завышение стоимости услуги в пять раз

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Ростовской области оштрафовать АО «Донэнерго» на 300 тыс руб. за необоснованное завышение платы за подключение к электросетям, сообщает пресс-служба УФАС по Ростовской области.

Суд установил, что при подключении к электричеству жилого дома в СНТ «Северная Ривьера» компания оценила услугу в 2,6 тыс. руб. Однако расстояние от сетей садового товарищества до точки подключения не превышало 300 м. В соответствии с законодательством, в таких случаях стоимость подключения не должна превышать 550 руб.

Дарья Голякова