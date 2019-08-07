Peugeot сделал внедорожный кроссовер 3008 Concept

Peugeot 3008 Concept. Фото: Peugeot

Peugeot 3008 Concept. Фото: Peugeot

Автомобиль построен британским подразделением марки специально для журнала Top Gear. За основу был взят серийный Peugeot 3008 в исполнении GT Line со 150-сильным бензиновым мотором 1.6 PureTech с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом и системой Advanced Grip Control.

От стандартного 3008 версия 3008 Concept отличается 17-дюймовыми стальными колесными дисками с внедорожными покрышками Cooper AT3, усиленной защитой днища, алюминиевым экспедиционным багажником Rival на крыше, на который установлены дополнительный свет и складная палатка ARB Simpson. Также кроссовер оснастили багажником для перевозки велосипедов Peugeot.

Peugeot 3008 Concept построен в единственном экземпляре и в серию не пойдет.