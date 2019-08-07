«Дортрансстрой» получил контракт на ремонт улицы Карима в Уфе

Управление по строительству ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы по итогам аукциона от 6 августа заключит контракт на капремонт улицы Карима с ООО «Дортрансстрой», сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 157,81 млн руб., предложение компании, которая была единственным участником закупки, в итоговом протоколе не уточняется.

Контракт предусматривает ремонт участка улицы протяженностью 1,59 км, начиная с угла улицы Коммунистической до парка имени Якутова. На первом этапе должен быть отремонтирован участок от угла с улицей Коммунистической до Чернышевского, где находится вход в квартал «Арт-квадрат». Работы должны быть завершены до 15 октября 2020 года. Большую часть суммы на исполнение контракта — 135 млн руб. выделяет бюджет республики, остальное — администрация Уфы и федеральный бюджет.

ООО «Дортрансстрой» — крупный дорожный подрядчик. Принадлежит кипрской «Ерманиер лимитед». Бенефициаром предприятия участники дорожного рынка Уфы называли предпринимателя Марата Латыпова. В конце июня компания получила контракт мэрии Уфы на строительство первой очереди улицы Нуреева в микрорайоне Глумилино за 166,83 млн руб., в апреле — контракт мэрии стоимостью 290,38 млн руб. на ремонт трассы в аэропорт, в июле — контракт стоимостью 876 млн руб. на реконструкцию улиц 8 марта и Комсомольской в Уфе.

Майя Иванова