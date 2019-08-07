Суд обязал изменить название «Центра развития социальных проектов»

Суд обязал «Центр развития социальных проектов Пермского края „Содействие“» исключить из наименования отсылку к властям. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Компании необходимо изменить фирменное наименование так, чтобы оно не содержало указание о принадлежности к Пермскому краю и заплатить штраф в 3 тыс. руб. «Фирменное наименование общества в таком виде вводит в заблуждение потребителей и хозяйствующие субъекты и создает его обладателю недопустимые конкурентные преимущества» — следует из решения суда.

В январе 2019 года краевой минстрой предупредил жителей о трансляции в СМИ подозрительной рекламы «Центра развития социальных проектов Пермского края „Содействие“», которая призывает пермяков улучшить свои жилищные условия.

Компания предлагала обменять старую однокомнатную квартиру на двух- или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. При этом коммерческая организация позиционировала себя как государственная, предоставляющая государственную услугу. Однако компания не имеет отношения к краевым властям.