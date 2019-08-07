Hyundai анонсировала гоночный электромобиль

Компания Hyundai готовит новый электромобиль для участия в гонках, сообщает корейский автопроизводитель.

О том, для какой серии марка готовит новую модель, не сообщается. Судя по опубликованному на официальном канале на YouTube видеотизеру, речь может идти о машине для гоночной серии ETCR, первый сезон которой должен стартовать в 2020 году.

Новинка разработана специалистами подразделения Hyundai Motorsport, базирующегося в Германии, и будет официально представлена на автосалоне во Франкфурте в сентябре 2019 года. Как сообщил глава Hyundai Motorsport Андреа Адамо, работа над электромобилем шла на протяжении нескольких месяцев и в настоящее время проходит тесты.

Напомним, весной 2018 года марка Cupra представила собственный гоночный электромобиль — концепт-кар e-Racer, который станет серийной моделью.