Сельхозпредприятие из Удмуртии задолжало работникам 807,4 тысяч рублей

СХПК «Заречный» Глазовского района Удмуртии задолжало 40 работникам зарплату в размере 807,4 тыс. руб. Деньги не выплачивались в период с октября 2017 года по ноябрь 2018 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

В отношение директора организации возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты). С учетом того, что обвиняемый впервые совершил преступление небольшой тяжести и возместил ущерб, следователь направил материалы дела в суд с ходатайством о назначении ему судебного штрафа.