«Теплосеть» проведет повторные испытания труб в Московском районе Петербурга

В среду, 7 августа, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» проведут повторные гидравлические испытания тепловых магистралей в Московском районе города. В этот раз на прочность проверят трубы на Авиационной, Алтайской, Бассейной, Благодатной, Варшавской, улицах Гастелло, Ленсовета, Костюшко, Краснопутиловской, Кузнецовской, Кубинской, Орджоникидзе, Решетникова, Сызранской, Фрунзе, на Московском и Ленинском проспектах, а также на проспекте Юрия Гагарина и Новоизмайловском (на территории студенческого городка).

Как пояснили в «Теплосети», повторные гидравлические испытания — это один из важнейших этапов подготовки к будущему отопительному сезону. Они проводятся после устранения технологических нарушений и проведенных ремонтных работ для дополнительной проверки трубопроводов и установленного на них оборудования.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в текущем году в Петербурге планируют заменить 5 км сетей. Их ремонт обойдется в 1,5 млрд рублей. Как сообщили в Смольном, половина инженерных коммуникаций в городе в настоящий момент старше 25 лет.