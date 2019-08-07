Выбраны 20 площадок для благоустройства в Самаре в 2020 году

Фото: Администрация Самары

В Самаре 20 общественных территорий выбраны для благоустройства в 2020 году. Соответствующее решение было принято по итогам заочного голосования, прошедшего с 31 июля по 4 августа текущего года на сайте администрации. Об этом сообщает городская администрация.

«В тройку территорий-лидеров попали: сквер по ул. Овчарова в Красноглинском районе, сквер Александра Невского в поселке Зубчаниновка в Кировском районе, территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах ул. Мориса-Тореза, ул. Аэродромная в Советском районе»,– говорится в сообщении.

Также в числе прочего планируется благоустроить Парк Щорса, Ерик Парк в ЖК «Волгарь», сквер Речников на ул. Флотской, сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /ул. Ерошевского, бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной и парк «Воронежские озера». Полный список территорий для благоустройства опубликован на сайте администрации. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Георгий Портнов