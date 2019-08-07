На Кубани бывшего атамана задержали за пост в «ВКонтакте»

Фото: Facebook

Бывшего атамана хуторского казачьего общества «Колосистый» Александра Каданина задержали за пост в «ВКрнтакте» о мирной акции «Общероссийская акция автомобильное шествие “Казаки на Москву!”». Об этом сообщил на своей страничке в Facebook краснодарский адвокат Алексей Аванесян. По его словам, казаку вменяют нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ).

«Доставили в отдел. Судья Бережинская удовлетворила ходатайство защиты и объявила перерыв для вызова составителей корявых протоколов и штампованных рапортов», - пишет защитник.

Также господин Аванесян уточняет, что материал по Александру Каданину вернули в отдел, а самого его оставили под стражей.

Дмитрий Михеенко