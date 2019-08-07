Сына челябинского депутата уличили в сговоре на аукционе по продаже 59 муниципальных квартир

Челябинское УФАС возбудило дело в отношении АО «Специализированный застройщик “Трест Уралавтострой”» (Миасс, принадлежит Каиржану Тургумбаеву, сыну депутата областного заксобрания Валихана Тургумбаева) и АО «Специализированный застройщик “Би.Ай.Ди Групп”» (Миасс). Компании подозревают в антиконкурентном сговоре на торгах, организованных администрацией Златоуста для приобретения 59 квартир в муниципальную собственность, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Квартиры общей площадью не менее 2 тыс. кв. м приобретались администрацией Златоуста путем участия в долевом строительстве дома для переселения людей из аварийного жилого фонда. Начальная цена контракта составляла 69,5 млн руб. В торгах приняли участие две компании из Миасса – АО «Специализированный застройщик “Трест Уралавтострой”» и АО «Специализированный застройщик “Би.Ай.Ди Групп”». При этом последняя заранее знала, что не соответствует условиям аукциона, потому что не может привлекать деньги дольщиков. Уменьшение цены контракта на аукционе составило всего 0,5%, потому что «Би.Ай.Ди Групп» не стало спорить с предложением «Трест Уралавтострой». Кроме того, было установлено, что заявки на участие в торгах обе компании отправляли с одного IP-адреса.

Руководство «Трест Уралавтострой» признали участие в сговоре на торгах и рассказали сотрудникам челябинского УФАС о его реализации. 26 августа антимонопольное ведомство определит наказание для нарушителей.