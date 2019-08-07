В Шахтах экс-главу департамента городского хозяйства будут судить за халатность

В отношении бывшего директора департамента городского хозяйства Шахт возбудили уголовное дело по подозрению в халатности (ч.1.1 ст.293 УК РФ), сообщает СУ СК РФ по Ростовской области.

По версии следствия, в 2017-2018 году подозреваемый заключил государственный контракт с подрядчиком на замену городских фонарей. Исполнитель установил более дешевые светильники и не выполнил обязательства в полной мере, однако его работу приняли и полностью оплатили. По предварительным данным подрядчик сэкономил на освещении более 11 млн руб.

По данным сайта kartoteka.ru, в указанный период МКУ «Департамент городского хозяйства» Шахт возглавлял Леонид Лебединский. По делу ведется следствие.

Дарья Голякова