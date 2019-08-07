07 августа, среда
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Ижевск. Удмуртия

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Суд обязал администрацию Ижевска отремонтировать тротуар на улице Щорса

Октябрьский райсуд Ижевска обязал администрацию города обустроить тротуар на ул. Щорса. Об этом сообщает Izhlife со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

В надзорный орган обратился гражданин, который сообщил о необустроенной пешеходной дорожке от дома №50 в пер. Северный до перекрестка с пер. Раздельным. Выяснилось, что именно этим путем чаще всего ходят учащиеся лингвистического лицея №22. Так, районная прокуратура в интересах жителей направила в суд иск, который был рассмотрен и удовлетворен.

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