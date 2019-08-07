Футбольный клуб «Тамбов» сработал с убытком в 59 млн рублей

Ассоциация футбольный клуб «Тамбов» завершила 2018 год с убытком в размере 58,9 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». При этом выручка управляющего клубом юрлица составила 17,8 млн руб. Таким образом, «Тамбов» существенно нарастил и выручку, и убыток: годом ранее при выручке в 5,1 млн руб. клуб показал чистую прибыль в размере 1,6 млн руб. Чистые активы в 2018-м составили -53,4 млн руб., тогда как в 2017-м они были положительными – 5 млн руб. В 2016-м ассоциация не раскрывала прибыль, выручка составила 2,5 млн руб., а активы оценивались в -3,3 млн руб. Соучредителями «Тамбова» являются спортивный директор клуба Павел Худяков, Андрей Сафонов, принадлежащее нескольким физлицам ТГОО СК «Локомотив» и ТОГАУ «СШОР № 1 "Академия футбола"», которым владеет областное управление по физической культуре и спорту.

О том, как клуб выходил в премьер-лигу, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Тамбов" забил на ФНЛ».

Александр Прытков