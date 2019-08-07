Матч между «Краснодаром» и казанским «Рубином» будет судить арбитр из Питера

10 августа в матче пятого тура Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020 между ФК «Краснодар» и ФК «Рубин» (Казань) возглавлять судейскую бригаду будет 38-летний арбитр ФИФА Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе краснодарского клуба, 38-летний Сергей Лапочкин свой первый матч в ранге главного судьи в российской Премьер-Лиге отработал 17 апреля 2011 года. К настоящему моменту за его плечами 149 встреч команд РПЛ. Лапочкин обсуживал 23 матча с участием «Краснодара», в которых черно-зеленые отпраздновали десять побед, проиграли девять раз и четывре встречи завершили вничью. В третьем туре текущего чемпионата арбитр обслуживал домашнюю игру с «Сочи», которая завершилась со счетом 3:0 в пользу сочинского клуба.

Казанцы при судействе Сергея Лапочкина семь раз победили, три раза сыграли вничью и 11 раз проиграли. Очные поединки «Краснодара» с «Рубином» рефери ранее не обслуживал.

Помогать Сергею Лапочкину будут два москвича – 46-летний Антон Аверьянов и 42-летний Дмитрий Чельцов.

Василий Хитрых