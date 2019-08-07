Удмуртия взяла в кредит 5 млрд рублей для погашения предыдущего кредита

Правительство Удмуртии взяло в кредит 5 млрд руб. на срок до 10 дней для погашения ранее полученного краткосрочного кредита из Управления федерального казначейства по региону. Данная «перекредитовка» проводится уже третий раз за год, сообщает пресс-служба минфина республики. Планируемая экономия бюджета Удмуртии на выплату процентов по кредитам составит 300 млн руб.

В аукционе на предоставление кредитов приняли участие ПАО «Сбербанк», ПАО «Северный морской путь» и ПАО «Совкомбанк». Начальная ставка по кредитам составляла 8,5%. Победителем аукциона стало ПАО «Совкомбанк», предложившее по всем линиям процентную ставку на уровне 7,6% годовых.