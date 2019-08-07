В Ижевске завершилось инженерное обследование ледового дворца «Ижсталь»

Инженерное обследование ледового дворца «Ижсталь» завершилось в Ижевске. Объект закроют на реконструкцию в конце августа. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск». Также в городе проходит инженерное обследование 50-метрового бассейна. Сроки его открытия зависят от завершения обследования.

«Первый этап, как я говорил, производится. Это дополнительные обследования, обязательные процедуры перед началом ремонта. Все проходит в срок, даже с опережением. По Ледовому дворцу "Ижсталь" завершены инженерные обследования. Будет обновленный спортивный объект на 3 тыс. мест. Согласно информации Министерства спорта России, Удмуртия в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта" из федерального бюджета получит средства на софинансирование концессионных соглашений в спортивной сфере. Часть средств планируют направить на ремонт Ледового дворца «Ижсталь». И мы надеемся, что к концу 2020 года и Ледовый дворец "Ижсталь ", и 50-метровый бассейн мы сдадим»,— отметил господин Бречалов.

Ранее сообщалось о возможном заключении концессии между правительством Удмуртии и КСК «Зенит» по ледовому дворцу «Ижсталь» и 50-метровому бассейну в Ижевске. Стоимость работ по каждому объекту оценили более, чем в полмиллиарда рублей. Норма доходности по проектам составит не более 12%, срок окупаемости – не менее восьми лет.