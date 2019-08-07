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Строительная компания оштрафована на 6 млн руб. за антиконкурентное соглашение с энгельсскими чиновниками

В Саратове Двенадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность вынесенного УФАС постановления о наложении штрафа на ООО «Строительная Компания «Кронверк». Антимонопольный орган привлек компанию к административной ответственности и оштрафовал на 6,06 млн руб., сообщает пресс-служба УФАС.

Суды двух инстанций посчитали доказанным антиконкурентное соглашение между строительной компанией, администрацией Энгельсского района, комитетом по управлению имуществом энгельсской администрации.

Проведенная ранее прокурорская проверка показала, что чиновники совместно с организацией изменили вид разрешенного использования земельного участка в Энгельсе на проспекте Химиков – проспекте Строителей, который находился в аренде у ООО «СК «Кронверк» с видом разрешенного использования «для строительства автосалона». После изменения назначения на «многоквартирные дома многоэтажные» компания получила право аренды на земельный участок для строительства жилья без проведения торгов.

Марина Ковалева


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