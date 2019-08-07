Новосибирская прокуратура проверит многочасовую задержку рейса из Черногории

Новосибирская транспортная прокуратура инициировала проверку по факту многочасовой задержки 4 августа вылета рейса авиакомпании «Глобус» (входит в S7) из Черногории в Москву. Причиной задержки стало повреждения самолета Boeing 737-800 наземными службами аэропорта Тиват (Черногория) во время погрузки багажа. Только спустя 40 часов пассажиры задержанного авиарейса были доставлены в Москву резервным бортом авиакомпании.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению перевозчиком требований законодательства в части своевременного предоставления резервного воздушного судна и соблюдению прав пассажиров в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил»,— сообщили в надзорном ведомстве. Там добавили, что пассажиры были размещены в гостинице, жалоба и обращений от них не поступало.

Илья Николаев