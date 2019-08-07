Назначена заместитель руководителя челябинского УФАС

ФАС России назначил Владу Ливончик заместителем руководителя челябинского антимонопольного управления. Она будет совмещать эту должность с исполнением обязанностей начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд, сообщает пресс-служба челябинского УФАС.

Влада Ливончик работает в челябинском УФАС с 1993 года, должность начальника отдела контроля закупок для государственных и муниципальных нужд занимает с 2008 года. Пост заместителя руководителя антимонопольного ведомства по Челябинской области стал вакантен, когда Татьяна Соболевская ушла на повышение и возглавила курганское УФАС.