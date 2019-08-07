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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Березниковский «Азот» инвестирует 226 млн рублей в модернизацию производства

Филиал «Азот» (Березники) АО «ОХК „УРАЛХИМ“» вложит 226,8 млн руб. в техническое перевооружение производства. Как сообщает пресс-служба компании, инвестпроект предусматривает несколько изменений в технологии производства неконцентрированной азотной кислоты.

«Главным результатом реализации инвестпроекта стало увеличение производительности агрегата №2А не менее чем на одну тонну в час, а также повышение экологических показателей производства и улучшение условий труда работников. Сейчас идет реализация инвестпроекта по перевооружению технологической линии на агрегате №2А, позднее — на агрегате № 4А»,— заявил начальник цеха неконцентрированной азотной кислоты филиала «Азот» АО «ОХК „УРАЛХИМ“» Евгений Стрельников.

Березниковский «Азот» производит аммиак, аммиачную селитру, карбамид, натриевую и калиевую селитру, кристаллический нитрит натрия.

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