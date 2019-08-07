В Сочи выявили более 200 мини-гостиниц на участках под ИЖС

Налоговая служба курортной столицы составила список из 206 объектов и индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги размещения, имея при этом объекты недвижимости на участках под ИЖС. По данным мэрии Сочи, за год работы по постановке мини-гостиниц на налоговый учет бюджет города получил плюсом 270 млн руб.

Сообщается, что на участке под ИЖС можно построить только жилой дом для одной семьи, а строить коммерческие объекты и многоквартирные дома запрещено законом. «Таких объектов только в Лазаревском районе у нас около двух тысяч, скорее всего, примерно такое же количество будет и в Адлере. Наша задача сделать так, чтобы собственники привели свои документы в порядок в соответствии с законодательством», - заявил глава Сочи Анатолий Пахомов.

По его словам, владельцы гостиниц должны получить технические условия у «Кубаньэнерго» и «Водоканала», а также встать на налоговый учет в качестве предпринимателей.

Василий Хитрых