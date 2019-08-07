Александр Бречалов решил провести второй конкурс управленцев «Команда Удмуртии»

Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение провести второй республиканский конкурс управленцев «Команда Удмуртии». Цель проекта — создание сообщества активных и мотивированных руководителей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый — заочный — пройдет уже в сентябре. В октябре состоится полуфинал. В ноябре участники будут работать над своими личными или командными проектами. Имена победителей объявят в ноябре. «Каким быть второму конкурсу — решать вам! Жду предложения по правилам отбора и наполнению образовательного блока. Кого вы хотите видеть в качестве спикеров мотивационных сессий? Соберем все предложения и сделаем самый классный конкурс для лидеров!»,— написал господин Бречалов в социальных сетях.

Напомним, что первый открытый конкурс «Команда Удмуртии» по формированию резерва управленческих кадров стартовал 21 мая 2018 года. Конкурс предполагал три этапа: прием заявок, обучающие сессии и решение задач. Участниками проекта стали 562 человека, из них 70% — жители Ижевска. В августе 2018 года определились 30 победителей конкурса. Все они были включены в кадровый резерв правительства республики. Лишь единицы участников конкурса приняли предложения о работе от главы республики Александра Бречалова.