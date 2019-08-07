В 2019 году количество учащихся в Краснодаре увеличится на 10 тысяч человек

К 2020 году в столице Кубани будут готовы к строительству проекты 14 новых школ и детских садов. Об этом сообщили в мэрии. По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, прогноз на 1 сентября этого года для краснодарских школ — плюс 10 тыс. учащихся, в том числе — первоклассников.

В этом году должен открыться детский сад на 280 мест по улице Красных Партизан, 1/4, а в 2020-м – строящаяся рядом школа на 1100 мест.

Школа на 1550 мест в смену откроется в 2019 году в Московском микрорайоне по улице Байбакова, 17. Общая площадь здания — 21,6 тыс. кв. м, площадь участка — 2,6 га. На ее территории расположены две спортивные площадки для волейбола и баскетбола, детская площадка для учеников начальной школы и футбольное поле с искусственным покрытием.

Также в текущем году планируется открытие школы на 1550 мест по улице Героя Аверкиева в Краснодаре и два корпуса к школе № 81 в поселке Пригородном, а также к гимназии № 23 в центре кубанской столицы. Параллельно ведется строительство еще четырех школ, а до конца 2019 года стартует возведение еще двух. Всего к 2020 году в Краснодаре будут готовы к возведению проекты еще 14 социальных объектов.

В мэрии сообщают, что до конца 2019 года начнется возведение школы на 1550 мест в микрорайоне Гидростроителей, а также в Новознаменском районе на 1100 мест — она откроется 1 сентября 2021 года. Продолжается строительство школ по улицам Марины Цветаевой, Изобильной и в микрорайоне Молодежном.

Василий Хитрых