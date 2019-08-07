УФАС выявило нарушения в действиях департамента градостроительства Перми

УФАС по Пермскому краю выявило нарушение законодательства в действиях департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми при отказе АО «СтройПанельКомплект» во внесении изменений в разрешительную документацию на строительство жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В 2016 году АО «Стройпанелькомплект» получило разрешение на строительство многоквартирного жилого дома по улице Борцов Революции, 1а. Позже в проектную документацию застройщик внес изменения в части наименования проекта, увеличения этапов и сроков строительства объекта. В июне 2019 года компания обратилась в департамент с заявлением о внесении этих изменений в ранее выданное разрешение на строительство, однако получила на это отказ.

«В Градостроительном кодексе РФ указаны основания для отказа внесения в разрешение, ни одного из этих оснований в отказе ДГА не было указано,— пояснил заместитель начальника отдела контроля монополистической деятельности Павел Литвинов.— Антимонопольная служба выдала департаменту предписание об отзыве отказа и о внесении изменений в разрешение на строительство».

Ранее аналогичная жалоба на действия чиновников поступала в марте этого года от индивидуального предпринимателя Мамонова, которому отказали в выдаче разрешения на строительство медицинского учебно-методического центра по адресу: ул. Екатерининская, 109. Тогда Пермское УФАС также признало отказ незаконным и выдало предписание на восстановление нарушенных прав предпринимателя. Не согласившись с этим, мэрия обратилась в арбитражный суд, чтобы оспорить предписание, однако решением суда позиция антимонопольного ведомства была поддержана.