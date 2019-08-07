В Башкирии не найдено ни одной условно чистой реки Во всех водоемах фиксируется превышение содержания вредных веществ

Башкирские экологи не нашли в регионе ни одной реки, которую можно отнести к категории условно чистой, а среди прочих водоемов к этой категории отнесен только один участок Павловского водохранилища, следует из доклада минэкологии республики о состоянии природных ресурсов и окружающей среды в 2018 году. Хотя в целом министерство констатирует, что качество воды в водоемах республики в прошлом году или стабилизировалось, или улучшилось, основная их часть отнесена к категориям от загрязненных до грязных.

К «условно чистым» отнесена часть Павловского водохранилища на реке Уфа в створе села Павловка. В 2018 году качество воды на этом участке улучшилось сразу на два класса: в 2017 году его относили к «загрязненным». В другой части водохранилища — в створе села Караидель — качество воды перешло из класса «загрязненная» в класс «слабо загрязненная». В водохранилище наблюдалось превышение соединений железа в два-четыре раза выше нормы.

Ухудшились показатели у озера Аслыкуль: из категории «слабо загрязненного» оно перешло в класс «загрязненных».

В воде озера фиксировалось превышение нормативов по марганцу до четырех ПДК, сульфатов — до девяти ПДК. Источниками загрязнения стали неорганизованные стоки с агропромышленных и рекреационных объектов, а также из населенных пунктов, отмечается в докладе.

Эти же источники загрязнения характерны для озера Кандрыкуль. Пока вода в нем сохраняется в пределах второго класса «слабо загрязненная». Зафиксировано превышение ПДК по марганцу в четыре раза.

В Нугушское водохранилище продолжают попадать неорганические вещества. В воде превышены ПДК по нефтепродуктам — до 15, соединениям меди — до пяти ПДК, железа — до 16 ПДК. Положительной динамики в этом водохранилище экологи не зарегистрировали.

В реке Уфа, на которой стоят городские водозаборы, вода стала чище, следует из доклада. В ней сократился перечень обнаруженных загрязняющих веществ и снизилась их концентрация. Так, в створе у деревни Верхний Суян и у села Караидель река переведена из класса «загрязненной» в класс «слабо загрязненной». На этом участке регистрировалось превышение ПДК по соединениям железа до пяти раз, меди — до трех раз.

В районе сброса сточных вод с территорий северной промзоны Уфы вода в реке Уфа перешла из состояния «очень загрязненная» в «загрязненная». Здесь зафиксировано повышенное содержание соединений марганца до 25 ПДК, меди — до четырех ПДК, железа — до пяти.

Вода в реке Белой улучшилась и по большинству пунктов перешла из диапазона между «грязной» и «очень загрязненной» в класс между «очень загрязненной» и «загрязненной», в том числе в районе Уфы. В Белой зафиксировано превышение норм по соединениям марганца до 17 ПДК, меди — до трех ПДК. К классу «загрязненная» река отнесена в районе Белорецка, Мелеуза, Благовещенска, Бирска, Дюртюлей, к категории «очень загрязненная» — в районе Салавата.

Самый грязный участок Белой — в районе Стерлитамака и Ишимбая.

В створе Стерлитамака в реке по-прежнему регистрируется повышенное, до 21 ПДК, содержание соединений марганца. Загрязненность воды нефтепродуктами снизилось, в водоеме фиксировалось до 16 ПДК концентрация соединений железа и до четырех ПДК по соединениям меди.

Река Шугуровка в докладе отнесена по-прежнему к категории грязной. Источники загрязнения водоема — аварийные стоки предприятий ЖКХ, смывы с жилых территорий и предприятий промзон. В воде Шугуровке зафиксировано до 20 ПДК по соединениям марганца и до трех — по соединениям железа и меди.

Дема в створе села Кармышево перешла из класса «очень загрязненной» в категорию «загрязненной». Здесь отмечено превышение ПДК по соединениям железа до восьми раз, по соединениям меди — до трех.

К загрязненной отнесена и река Инзер. Содержание соединений марганца в воде выросло до 15 ПДК, соединений железа и меди — до трех.

Источники загрязнения Инзера — сточные воды и смывы с территорий поселков и деревень.

Основную нагрузку на водные объекты в регионе оказывают промпредприятия и ЖКХ, в том числе предприятия ТЭК и нефтехимии обеспечивают более половины от общего объема сброса сточных вод, ЖКХ — треть объема. Башкирская содовая компания в 2018 году увеличила сброс сточных вод в Белую в 17 раз, следует из доклада. Доля химической и нефтехимической промышленности в сбросе загрязненных сточных вод в целом в республике составляет 24,7%, ЖКХ — 58%..

Влада Шипилова