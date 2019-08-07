ЦБ обнаружил в Минбанке «центр управления полетами» на 80 млрд рублей

Банк России обнаружил, что санируемый Московский индустриальный банк (Минбанк) координировал действия заемщиков из разных регионов, сообщил «Ведомостям» зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, на этих заемщиков приходится около 80 млрд руб.

«После входа в банк временной администрации ФКБС около 50 заемщиков, которые вроде бы никак не были связаны ни с банком, ни друг с другом, находились в разных регионах и вели разную деятельность, перестали обслуживать свои долги. Временная администрация выяснила, что всю финансовую отчетность для этих заемщиков готовила и, по сути, управление их финансовыми потоками вела одна и та же компания — УК “Инвестиции. Финансы. Капитал” (ИФК)»,— рассказал он. Господин Поздышев отметил, что гендиректором ИФК значился заместитель главного бухгалтера банка, а в здании Минбанка находился сервер этой компании.

В январе ЦБ объявил о санации Минбанка, который занимал 33-е место в России по величине активов. Функции временной администрации получила управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора. В апреле временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Минбанка. Господин Поздышев рассказывал, что обнаружены факты финансирования заемщиков, которые юридически не имели никакой связи с собственниками банка.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Клиенты ушли из Минбанка с деньгами».