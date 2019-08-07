Убытки «Еврохим-УКК» еще до ввода рудника превысили 9 млрд рублей

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», начавший добычу калия в прошлом году, получил первую выручку в 3,1 млрд руб. При этом деятельность компании оказалась глубоко убыточной: 9,8 млрд руб. Годом ранее предприятие не имело выручки, но получило прибыль — 1,3 млрд руб.

Предприятие, входящее в холдинг «Еврохим», занимается строительством рудника в Березниках стоимостью $1,26 млрд. Ранее сообщалось, что его открытие планируется в августе 2019 года. Сроки переносились из-за пожара.