Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Запуск был осуществлен в 2:23 с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде, сообщается в Twitter SpaceX. Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, для которой этот пуск стал третьим.

Falcon 9 launches AMOS-17 off Pad 40 in Florida, marking this booster’s third flight and SpaceX’s 25th reflight of an orbit class rocket. pic.twitter.com/qcrfZTmxQ3