07 августа, среда
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Ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту израильский спутник

Ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту израильский телекоммуникационный спутник Amos-17. Запуск был осуществлен в 2:23 с авиабазы на мысе Канаверал во Флориде, сообщается в Twitter SpaceX. Для запуска была использована многоразовая первая ступень Falcon 9, для которой этот пуск стал третьим.

Amos-17 должен расширить покрытие израильского оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе. Он сменит на орбите запущенный в 2011 году спутник Amos-5.

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