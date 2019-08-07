Пять кандидатов зарегистрированы на довыборы в парламент Кузбасса

Избирательная комиссия Кемеровской области зарегистрировала пять из шести кандидатов на дополнительные выборы в региональный парламент. Об этом сообщается на сайте областного избиркома.

За депутатский мандат по одномандатному округу №9 в Кемерово будут бороться пять партийных кандидатов: 61-летний бывший вице-мэр Кемерово по вопросам жизнеобеспечения городского хозяйства Владимир Вильчиков («Единая Россия»), 36-летний помощник руководителя Сибирской правовой компании Филипп Свистунов (КПРФ), 60-летний пенсионер МВД Алексей Постников («Справедливая Россия»), 28-летний инженер «Кузбассэнерго-РЭС» (структура «Россети Сибирь») Андрей Бочкарев (ЛДПР) и 53-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства Дмитрий Фурман («Патриоты России»). Самовыдвиженец, экс-депутат горсовета Кемерово Георгий Антонов не допущен до выборов.

Дополнительные выборы в Кемеровский облсовет пройдут 8 сентября. Они были назначены после того, как в марте депутат из фракции «Единой России» Константин Венгер занял пост вице-губернатора по экономическому развитию.

Юрий Зуев