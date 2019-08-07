В Ревде проверяют обстоятельства схода пяти грузовых вагонов

Уральское следственное управление СКР на транспорте проводит проверку по факту схода с рельсов пяти вагонов грузового поезда на 1604 км перегона Ильмовка—Ревда. По предварительным данным, сход произошел 6 августа в 21:10, вагоны были пустые, часть из них опрокинулись.

«Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть»,— сообщили в ведомстве. На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.