07 августа, среда
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

«Горный» оштрафовали на прием на работу бывших чиновников

Федеральное казенное предприятие «Горный» оштрафовали на 100 тыс. руб. за прием на работу двух бывших сотрудников администрации Краснопартизанского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что бывшие чиновники были приняты на должность бухгалтеров еще в 2013 году, однако предыдущего работодателя об этом в установленный законодательством о противодействии коррупции десятидневный срок не уведомили. В отношении юридического лица возбуждены два дела об административных правонарушениях по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя