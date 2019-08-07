«Горный» оштрафовали на прием на работу бывших чиновников

Федеральное казенное предприятие «Горный» оштрафовали на 100 тыс. руб. за прием на работу двух бывших сотрудников администрации Краснопартизанского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что бывшие чиновники были приняты на должность бухгалтеров еще в 2013 году, однако предыдущего работодателя об этом в установленный законодательством о противодействии коррупции десятидневный срок не уведомили. В отношении юридического лица возбуждены два дела об административных правонарушениях по фактам незаконного привлечения к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

Марина Ковалева