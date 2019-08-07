Автопродажи ждут господдержки

На фоне снижения покупательной способности населения подстегнуть продажи автомобилей может наращивание реализации в кредит, считает глава экспертно-аналитического управления ГК «Автомир» Антон Зябин,— для этого ставки по автокредитам должны быть ниже, и без государственного субсидирования изменить ситуацию будет сложно. Директор «Ауди Центр Авилон» Ренат Тюктеев отмечает, что поддержка со стороны производителей «сегодня играет существенную роль, и мы ее сейчас наблюдаем в виде сниженных кредитных ставок банков производителей, бонусов за трейд-ин, дополнительных поддержек, выпуска специальных серий по флагманам». С другой стороны, значимым он называет и перезапуск льготных программ автокредитования и автолизинга, которые в ближайшие месяцы должны повлиять на результаты в массовом сегменте. Директор по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников также полагает, что дальнейшая динамика рынка будет определяться тем, готово ли правительство предложить дополнительные меры для стимулирования спроса: текущие программы поддержки распространяются только на автомобили ценой до 1 млн руб., «и этого недостаточно, чтобы переломить негативный тренд». Отметим, продажи лидера авторынка Lada, который пользуется наибольшим спросом по льготному автокредитованию, в июле вышли в ноль.

Ольга Никитина