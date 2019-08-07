Банку «Дом.РФ» не удалось через арбитражный суд предотвратить углубление процедуры банкротства МУП «Уфимские инженерные сети» и переход к внешнему управлению. В банке, который является вторым по величине кредитором предприятия после компании «БашРТС» (входит в «Интер РАО»), считают, что крупнейший кредитор ведет дело к монополизации рынка теплоэнергетики в Уфе и заинтересован в окончательном банкротстве должника. В БашРТС эту версию опровергают. Долги МУП превышают 2 млрд руб. По мнению юристов, так как все формальности перехода к внешнему управлению были соблюдены, перспектив повернуть процедуру вспять у банка нет.

Арбитражный суд Башкирии отказал банку «Дом.РФ» в иске об отмене решения собрания кредиторов МУП «Уфимские инженерные сети». В конце мая большинство кредиторов предприятия проголосовали за переход от стадии наблюдения, длившейся с начала 2018 года, к внешнему управлению. 10 июня это решение утвердил суд. Процедура внешнего управления введена на полтора года.

Такой исход голосования обеспечила позиция крупнейшего кредитора МУП и инициатора банкротства — компании «БашРТС» (входит в Башкирскую генерирующую компанию «Интер РАО»). Она контролирует 60,72% голосов кредиторов. Сумма требований «БашРТС» к «Уфимским инженерным сетям» превышает 1,2 млрд руб.

«Дом.РФ» — второй по величине кредитор муниципального предприятия. Банк контролирует около 40% голосов кредиторов, сумма его требований к МУП оценивается в 788,5 млн руб.

Ранее банк пытался оспорить и начало процедуры банкротства. В этот раз представитель «Дом.РФ» в суде заявил, что решение о переходе к процедуре внешнего управления принималось кредиторами в условиях «неполного выяснения обстоятельств дела о банкротстве», а также на «ненадлежащем анализе финансового состояния» предприятия.

Арбитражный управляющий МУП Дмитрий Молин (СРО «Содействие»), по мнению банка, допустил в финансовом отчете ряд «грубых ошибок» и ошибочные выводы о том, что муниципальный оператор не способен рассчитаться с долгами. В отчете более чем втрое был занижен показатель выручки предприятия за 2018 год (809,8 млн руб. вместо 3,51 млрд руб.) и сделан спорный вывод о том, что привлеченные в Социнвестбанке (позже влился в «Дом.РФ») в 2015-2016 годах кредиты в размере 1,49 млрд руб. ухудшили финансовое положение предприятия, отметил представитель банка на процессе.

Другими аргументами банка было то, что арбитражный управляющий не дал оценку качеству дебиторской задолженности «Уфимских инженерных сетей», 87% которой приходится на долги муниципальных УЖХ, принадлежащих муниципалитету. Также в «Дом.РФ» сомневаются в беспристрастности и независимости арбитражного управляющего. Этот довод был подкреплен тем, что Дмитрий Молин предлагался «БашРТС» в качестве арбитражного управляющего МУП еще в 2017 году, когда структура «Интер РАО» предприняла первую попытку банкротства муниципального предприятия.

В ходе внешнего управления «БашРТС» получила «фактически контроль над деятельностью предприятия», заявил представитель банка. Более 60% голосов кредиторов позволяют ресурсоснабжающей компании «единолично принимать решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции собрания кредиторов, тем самым определяя ход процедуры банкротства и производственной деятельности должника».

• МУП «Уфимские инженерные сети» было создано мэрией в 2012 году на фоне конфликта с «Башкирэнерго» (позже разделилось на «Башкирскую электросетевую компанию», входящую в АФК «Система», и «Башкирскую генерирующую компанию» «Интер РАО»), у которого муниципальные сети раньше были в аренде. МУП является основным оператором городских тепловых сетей, обеспечивает паром и горячей водой жилые дома и промышленные предприятия. Обслуживает 249 погонных км сетей, 57 котельных мощностью 1,3 тыс. Гкал, 68 центральных и 818 индивидуальных тепловых пунктов. С 2016 года оператор работает с убытком. С ноября 2017 года он взыскивает в суде с правительства и минфина Башкирии 1,46 млрд руб. выпадающих доходов, недополученных из-за заниженных тарифов 2016-2017 годов. Процесс еще не завершен.

Дмитрий Молин и представитель «БашРТС» возражали против удовлетворения иска. Арбитражный управляющий в суде заявил, что решение собрания кредиторов не выходит за пределы их компетенции и не нарушает ничьи права.

Отказывая в удовлетворении иска, суд отметил, что собрание кредиторов было правомочным, проводилось в соответствии с законом о банкротстве. Несогласие банка с решением кредиторов не может свидетельствовать о его недействительности, так как все процедуры были соблюдены, указал суд.

С претензиями к финансовому отчету предприятия, подготовленному арбитражным управляющим, суд также не согласился. Он отметил, что доказательств недостоверности сведений в отчете банк не предъявил, о проведении экспертизы этого документа не ходатайствовал. Довод о пристрастности Дмитрия Молин суд отмел как носящий предположительный характер.

В пресс-службе «БашРТС» заявили, что поддержали решение о переходе к внешнему управлению, так как оно позволит МУП продолжить свою деятельность. Эта процедура «в первую очередь направлена на восстановление платежеспособности предприятия, но не требует обязательного участия внешнего инвестора», отметили в компании.

В пресс-службе «Дом.РФ», в свою очередь, намерены обжаловать решение суда, так как уверены, что «Уфимские инженерные сети» являются «платежеспособным должником, и единственным оправданным развитием ситуации является внебанкротный сценарий, при котором будет оптимизирована система управления имеющимися у компании ресурсами».

В банке добавили, что на собрании кредиторов 23 июля голосовали против плана внешнего управления МУП, так как в нем содержатся «необоснованные выводы с использованием неактуальных данных», а кроме того предусмотрен беспрецедентный размер вознаграждения арбитражному управляющему — более 200 млн руб. за полтора года.

В «Дом.РФ» полагают, что продолжение процедуры банкротства приведет « к монополизации рынка теплоэнергетики Уфы», отразится на операционной деятельности крупнейшего в регионе предприятия по теплоснабжению, «негативно повлияет на выполнение его прямых функций» и исполнение обязательств перед кредиторами.

План внешнего управления МУП не опубликован. Дмитрий Молин попросил направить ему официальный запрос. Данные о назначенном вознаграждении в размере 200 млн руб. он опроверг, сообщив, что суд установил ему зарплату 45 тыс. руб. в месяц, кредиторы предложили повысить ее до 100 тыс. руб., но этот вариант судом пока не утвержден.

Руководитель департамента банкротного права коллегии адвокатов Artlex Вадим Габбасов полагает, что перспектив обжаловать решение у банка нет. «Оценивая правомерность решений, принятых на собрания кредиторов, суды руководствуются тем, были ли соблюдены формальности — извещение кредиторов, кворум, протоколы. Если процедура не нарушена, суды исходят из того, что кредиторы, составляющие меньшинство, должны подчиниться воле большинства. Перспективы смещения арбитражного управляющего из-за подозрений в его аффилированности тоже выглядит маловероятными. Тот факт, что он знаком с представителями кредитора, еще ни о чем не говорит, а доказать, что они связаны или находятся в подчиненных отношениях, довольно сложно»,— отмечает собеседник.

Булат Баширов