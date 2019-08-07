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Во сколько может обойтись новая арена ФК «Тамбов»

Коммерсантъ (Воронеж) от

На севере Тамбова может быть построен еще один футбольный стадион на 10–15 тыс. зрителей, рассказал курирующий строительную сферу вице-губернатор Арсен Габуев. По его словам, уже выделен участок площадью 7 га, предварительная стоимость возведения оценивается в 2–2,5 млрд руб. По словам господина Габуева, переговоры ведутся с двумя инвесторами. Их чиновник предпочел не раскрывать, отметив, что один из них «отечественный» (занимается проектами в Москве и Московской области), а второй — иностранный (реализует схожие объекты в Сербии, Хорватии, Германии). «Доход бизнес может получить с торговых площадей, развлекательного центра или первого в Тамбове аквапарка», — добавил вице-губернатор. По его мнению, построить стадион можно за два года. Арсен Габуев не исключил, что объект может быть построен и в другом месте — например, на въезде в Тамбов со стороны Москвы. «Там есть ограничения высотности из-за аэропорта, но 15 тыс. зрителей предполагают стадион высотой до 37 м. По этим параметрам объект проходит», — пояснил управленец. Напомним, дебютант Российской премьер-лиги ФК «Тамбов» сейчас проводит домашние матчи в Саранске, так как власти не успели к началу сезона завершить реконструкцию местного стадиона «Спартак». Как уточнил Арсен Габуев, являющийся также президентом «Тамбова», при оптимистичном сценарии закончить модернизацию планируется в октябре, при пессимистичном — в январе: «Сейчас основная проблема — система безопасности, она проходит согласование в МВД».

Александр Прытков, Олег Мухин


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