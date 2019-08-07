Коровная обида

Холдинг «Сатурн-Р» пытается в арбитражных судах взыскать с федерального и регио­нального бюджетов 163 млн руб. компенсации за построенную ферму. В объект на территории Кунгурского района холдинг инвестировал 800 млн руб. и рассчитывал получить возмещение на 410 млн руб. Государство выплатило только 247 млн руб. за первую очередь фермы из расчета за 1 тыс. голов скота, а в холдинге считают, что по факту на объекте было в два раза больше. В минсельхозе уверены, что все обязательства выполнили.



ООО «Русь» (входит в холдинг «Сатурн-Р») подало апелляционные жалобы на решения арбитражей Пермского края и Московской области. Минувшей весной они отказали инвестору во взыскании с бюджетов края и РФ дополнительной компенсации за построенную в селе Кыласово (Кунгурский район) ферму на 2 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС).

Сметная стоимость строительства фермы составила 751 млн руб. (вместе с проектно-сметной документацией — 860 млн руб.). «Сатурн-Р» получил компенсацию затрат на строительство в размере 247 млн руб. (112 млн руб. из федерального бюджета и 135 млн руб. из краевого). В то время, как считал инвестор, ему полагается больший размер возмещений из бюджета — 25% из федерального и 30% из краевого — от стоимости строительства, то есть 410 млн руб.

От федерального минсельхоза «Русь» потребовала включить в реестр расходных обязательств на 2019 год и перечислить межбюджетный трансферт в бюджет Пермского края для получателя ООО «Русь» в сумме 75,2 млн руб. Размер требований к краевому минсельхозу составил 88 млн руб. Таким образом, как подсчитал инвестор, ему недоплатили 163 млн руб.

Напомним, что инвестпроект по строительству этой фермы изначально планировал реализовать мясоперерабатывающий холдинг «Телец» — в 2013 году стройка началась, но из-за проблем с финансированием у «Тельца» была заморожена. В дальнейшем краевые власти во главе с тогдашним губернатором Виктором Басаргиным договорились с владельцем «Сатурна» Александром Репиным, что он покупает проблемный актив, а его сельскохозяйственное подразделение — ООО «Русь» — завершит проект в Кыласово.

Объект был достроен в 2018 году на средства Сбербанка — по решению Минсельхоза РФ инвестпроект ООО «Русь» был включен в список, который получил льготный кредит под 1,5% годовых.

Сам Александр Репин пояснил, что сумма выплат получилась меньше, поскольку «Русь» согласилась на частичное возмещение части стоимости только первой очереди фермы — то есть 1 тыс. голов КРС (максимальная стоимость скотоместа, при котором возможна компенсация — 450 тыс. руб.). Он утверждает, что в декабре 2018 года из бюджета поступили деньги только на первую очередь, и чиновники краевого правительства убедили инвестора получить эту часть. Хотя ферма была построена на 2 тыс. голов КРС и уже давала плановые 30 тонн молока в день. В правительстве бизнесмену сказали, что остальное он получит позже, но в итоге пришлось обратиться в суд.

«Какой хозяин откажется от такого возмещения? И с какого перепугу государство радуется, что построили коровник на 2 тыс. голов, а затраты возместило на 1 тыс. голов?» — возмущается бизнесмен. По его словам, с учетом предполагавшегося возмещения проект должен был окупиться за десять лет.

В минсельхозе края считают, что все обязательства в рамках соглашений по предоставлению субсидий ООО «Русь» полностью исполнены. Источник в кабмине сообщил, что господин Репин может обратиться за возмещением по второму этапу строительства. В то же время он полагает, что бизнесмену не удастся подтвердить затраты — вторая очередь проекта подразумевала строительство вспомогательных помещений фермы, но инвестор их пока не построил. «Не хватает на вторую очередь, вот он и идет в суд»,— предположил собеседник „Ъ-Прикамье“.

Порядки и инструменты поддержки сельхозбизнеса постоянно меняются, отмечает бывший министр сельского хозяйства края Иван Огородов: «Еще пять лет назад бизнесу компенсировали процентные ставки по кредитам, а через три года это отменили. Со следующего года снова меняются меры поддержки»,— говорит он. По его мнению, чтобы реализовывать сельхозпроекты, бизнесу необходимо «постоянно что-то придумывать».

Вячеслав Суханов