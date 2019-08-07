Setl Group стремится в систему

Петербургская компания Setl Group подала заявку в правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции на включение в перечень системообразующих застройщиков. По условиям Минстроя, для получения данного статуса девелопер должен возводить жилье не менее чем в четырех регионах, а общая площадь строящихся многоквартирных домов, согласно разрешениям на строительство, должна быть не менее 4 млн кв. м. В случае принятия положительного решения Setl Group станет третьим по счету застройщиком в России после «Группы ЛСР» и ГК «ПИК», который сможет достраивать свои проекты по старым правилам при их строительной готовности не менее 6%. Эксперты рынка считают, что все компании должны работать в одинаковых условиях и получать особый статус никто не должен.

Холдинг Setl Group, третья по величине компания России по объему текущего строительства, подал заявку на его включение в перечень системообразующих застройщиков. Об этом вчера в ходе пресс-конференции сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко. В ответ на запрос “Ъ” в Setl Group данную информацию подтвердили. «В настоящее время соответствующая документация находится на рассмотрении»,— заявили в компании.

Девелопер может быть включен в перечень системообразующих организаций России решением правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции при соответствии ряду условий, подготовленных Минстроем России. В настоящее время на данный статус могут претендовать только те компании, общая площадь строящихся многоквартирных домов которых, согласно выданным разрешениям на строительство, составляет не менее 4 млн кв. м. При этом застройщик должен возводить жилье не менее чем в четырех субъектах РФ. На текущий момент только две девелоперские компании — «Группа ЛСР» и ГК «ПИК» — входят в данный перечень. Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин заявил, что заявок от других компаний на включение в перечень системообразующих в министерство не поступало. Правда, сначала заявка поступает в Министерство экономического развития. Там запрос о ее статусе оставили без ответа.

Согласно данным Единого реестра застройщиков, объем текущего строительства Setl Group составляет 3,37 млн кв. м. В пресс-службе застройщика “Ъ” уточнили, что в настоящее время компанией получены разрешения на строительство в общей сложности на 4,2 млн кв. м., при этом Setl Group возводит жилье в Петербурге, Ленинградской области, Калининграде и Калининградской области. Таким образом, компания ведет строительство не в четырех, а лишь в трех регионах, поскольку Калининград входит в состав Калининградской области. В пресс-службе компании заявили, что четвертым регионом является московский, который сейчас находится у Setl Group «в проработке».

«Но ключевым параметром является именно общая площадь строящегося жилья»,— считает Юрий Колотвин, генеральный директор ПСК. По его словам, в России есть компании, которые работают в четырех регионах и более, но с меньшими объемами. «С точки зрения экономики это логично. Компания должна быть крупным налогоплательщиком, крупным заказчиком строительных работ и материалов, работать с большим числом дольщиков — тогда ее деятельность ощутима на федеральном уровне»,— подчеркивает эксперт. Что касается преференций системообразующим игрокам, то, помимо схем привлечения дольщиков, которые дают преимущества в экономике проекта и, как следствие, в ценообразовании и прибыли, господин Колотвин выделяет возможность получить крупные контракты с государственным участием, а также большее внимание со стороны властей в случае каких-либо затруднений по отдельным проектам. Согласно данным Минстроя, строительным компаниям, подпадающим под эти критерии, будет предоставлено право достроить свои проекты по старым правилам, однако их готовность должна составлять не менее 6%.

Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Петербурге, в свою очередь, считает, что «такой избирательный процесс, с теми или иными критериями, чересчур субъективен». «На мой взгляд, создание исключений для одних компаний в противовес другим нарушает условия здоровой конкуренции. Преференций быть не должно. Для рынка лучше, когда участники работают в равных условиях, а правила максимально прозрачны для всех»,— добавляет эксперт. Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg, полагает, что есть некое рациональное зерно в том, чтобы выделить несколько компаний, проблемы у которых могут привести к эффекту домино на рынке. «С другой стороны, как и предполагалось, сейчас мы наблюдаем лоббизм со стороны застройщиков: в первую очередь идет борьба за то, чтобы не попасть под эскроу-счета и получить нерыночное конкурентное преимущество»,— резюмирует господин Пашков.

Мария Кузнецова