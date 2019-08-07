Директор нацпарка ушел добровольно

Директор национального парка «Самарская Лука» Александр Губернаторов написал заявление об уходе со своей должности. Ранее в его доме, а также в администрации нацпарка прошли обыски, связанные с возбуждением уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, с 2013 по 2017 годы неустановленные лица из числа руководителей «Самарской Луки» и представителей его общественного регионального фонда развития похитили имущество ПАО «Тольяттиазот» и АО «Тольяттисинтез» в размере более 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели.



Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн на своей странице в «Твиттере» отметил, что увольнение Александра Губернаторова «не отменяет к нему уголовно-правовых и иных вопросов». В частности, парламентарий указал, что в результате прямого попустительства директора нацпарка происходит последовательное уничтожение уникального природно-реликтового памятника федерального значения. По данным господина Хинштейна, опубликованным в соцсети, на особо охраняемой природной территории также организованно велся браконьерский промысел животных. Сотрудники департамента Росприроднадзора по ПФО и Средневолжского УВДТ в 2018 году зафиксировали на территории нацпарка охотничьи объекты, в частности вышки и кормушки. Тогда же после задержания двух инспекторов нацпарка и обнаружения туши убитого кабана было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Фигурантом уголовного дела также стал заместитель директора национального парка «Самарская Лука» по охране территории и экологической безопасности Валерий Овчинников, которого подозревают в организации незаконной охоты в особо охраняемой природной территории. По данным Александра Хинштейна, браконьерский промысел в нацпарке был настолько поставлен на поток, что добытое мясо отправлялось на переработку на мясокомбинат.

По данным следствия, сотрудники нацпарка похищали средства, выделяемые на различные благотворительные цели. В частности, они направляли в адрес «Тольяттиазота» письма о необходимости выделения спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории нацпарка. После этого предприятие выделило на соответствующие цели в 2013–2015 годах по 2 млн руб. ежегодно, в 2016 году — 862 тыс. руб., в 2017 году — 900 тыс. руб. В общей сложности фонд развития нацпарка получил более 7,76 млн руб. В соответствии с договором на безвозмездную благотворительную помощь, заключенным между ОРФР и «Тольяттиазот» 15 июня 2015 года, выделенные в 2015 году средства в сумме 700 тыс. руб. предназначались на реконструкцию и консервирование историко-культурного здания — заводоуправления Г.С.Ванюшина. Однако реконструкция здания заводоуправления в 2015 году проводилась за счет собственных средств нацпарка.

Также подозреваемые получили от АО «Тольяттисинтез» по договорам благотворительного пожертвования 450 тыс. руб. (в 2016 году — 200 тыс.руб., в 2017 году — 250 тыс. руб.). Последнюю сумму предполагалось потратить на очистку и благо­устройство родников «Вершинный» и «Низинный» в Сосновосолонецком лесничестве (проект «Родники — Живая Драгоценность»). Однако все работы проводились не на спонсорскую помощь и благотворительные пожертвования, а за счет собственных средств. Силовики считают, что подозреваемые похитили более 1 млн руб. и потратили деньги на свои цели. Постановление о возбуждении уголовного дела направлено прокурору Самарской области. В областной прокуратуре „Ъ“ сообщили, что законность возбуждения уголовного дела проверена, постановление признано законным.

На территории нацпарка за последние годы появилось несколько коттеджных поселков. В мае 2019 года рабочая группа по противодействию незаконному строительству на береговой полосе Волги выявила несанкционированное строительство на территории баз отдыха «Сосенки» и «Вольница». Александр Губернаторов позже заявил, что все работы велись в соответствии с законом.

Адвокат коллегии «ЭкКорп-Защи­та» Олег Никуленко полагает, что увольнение Александра Губернаторова не поможет уйти от ответственности в случае, если вина служащего будет доказана. «Уголовно-правовая ответственность возникает независимо от наличия или прекращения трудовых взаимоотношений с работником. То есть вне зависимости от того, сохраняет или теряет работу лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении неких действий преступного характера, на возможность привлечения его к ответственности это никоим образом не влияет, равно как не является отягчающим или смягчающим обстоятельством»,— отметил эксперт.

Андрей Сазонов