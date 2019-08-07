Оставили слово за губернатором

В Самарской области не смогли выбрать министра культуры — конкурсная комиссия никого из отобранных кандидатов не рекомендовала губернатору на рассмотрение. Члены конкурсной комиссии пояснили „Ъ“, что выделили для себя отдельных «достойных» кандидатов, но не пришли к единому мнению. Они отмечают, что «дальше будет решать губернатор», а свое мнение они высказали. Эксперты считают, что для регионального минкульта просто не нашлось представителей от федеральных властей.



Итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области должны были подвести в понедельник, 5 августа, после последнего этапа отбора — индивидуального собеседования конкурсной комиссии с кандидатами 1 августа. Однако конкурсная комиссия решила не рекомендовать губернатору Самарской области рассматривать кандидатов для назначения на пост регионального министра культуры. Об этом „Ъ“ сообщили вчера, 6 августа, в департаменте информационной политики администрации главы региона.

Причины такого решения связаны с тем, что комиссия не смогла выбрать достойного преемника для Сергея Филиппова, который пока остается в статусе временно исполняющего обязанности министра культуры региона. Будет ли продлеваться конкурс или планируется объявить новый, не сообщается.

«Это решение далось нам нелегко. Мы провели собеседование с каждым кандидатом, выслушали их идеи и предложения по развитию сферы культуры в регионе. Некоторые из этих идей представляют интерес и обязательно будут учтены. Но, к сожалению, сделать свой выбор в пользу какого-то конкретного кандидата конкурсная комиссия не посчитала возможным. Поэтому мы воспользовались своим правом не рекомендовать никого из участников конкурса на должность министра», — прокомментировал председатель конкурсной комиссии, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

Зампредседателя правительства также сообщил, что из отобранных 17-ти кандидатов пять войдут в кадровый резерв регионального правительства: «Из 17 участников конкурса, отобранных на третьем, заключительном, этапе, пять войдут в кадровый резерв правительства Самарской области». Ранее сообщалось, что все предложения конкурсантов по развитию сферы культуры региона будут переданы министру культуры.

Ранее планировалось выбрать министра культуры вовсе в июне. Так, в мае из 35 заявок конкурсная комиссия отобрала 11 кандидатов. Среди них проректор по художественно-творческой деятельности и воспитательной работе СГИК (бывш. СГАКИ) Дмитрий Дятлов, бывший начальник департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Лариса Зауэрвайн, дирижер Тамбовского симфонического оркестра Сергей Кисс. Кроме того, в конкурсе участвовали директор школы искусств им. М. А. Балакирева (Тольятти) Ольга Нуждина, заместитель руководителя регионального исполкома реготделения «Единой России», исполнительный директор российского военно-исторического общества Инна Жичкина.

Однако 27 мая конкурс продлили в связи с тем, что времени для подачи заявок было недостаточно. После этого к числу кандидатов добавилось еще восемь человек, в том числе врио министра культуры Сергей Филиппов. Ранее глава региона отмечал, господин Филиппов удовлетворительно справляется со своей работой, однако «хочется культурного прорыва».

Члены конкурсной комиссии пояснили „Ъ“, что выделили для себя отдельных «достойных» кандидатов, но не пришли к единому мнению. «У каждого было свое впечатление от номинантов на эту должность. Но в целом не было таких, за кого все проголосовали единодушно и могли бы предложить губернатору. Были достойные кандидатуры, которые могут занимать какие-то высокие посты в нашей культурной иерархии. Но компетенция министра требует умения быть и администратором, и эрудированным в области культуры и искусства. Дальше будет губернатор решать — может, кого увидит или оставит нынешнего врио министра, или будет думать о новой кандидатуре. Свое слово мы сказали, дальше слово за губернатором», — говорит председатель самарского отделения Союза композиторов России Марк Левянт.

Эксперты считают, что для регионального минкульта не нашлось представителей от федерального министерства. «Это примерно так и должно было закончиться. Хотя мне казалось, что провал как-то замаскируют веточками. Нынешнее правительство в регионах формируется по принципу, что на какие-то министерские должности ищутся люди, рекомендованные федеральными министерствами. То есть человек, который имеет связи, например, в министерстве здравоохранения или образования. Он может иметь и не иметь связей с регионом. А есть те министерства, которые не нашли, в частности, для самарского министерства культуры представителей в силу каких-то причин — нет людей, никто сюда ехать не хочет… Поэтому место оказалось вакантным», — поясняет завкафедрой социологии и психологии Самарского государственного экономического университета Владимир Звоновский.

Эксперт отмечает, что у губернатора есть какие-то претензии к действующему министру. «Наверно, это не очень весомые претензии. Если бы они были значимыми, его бы давно уволили и назначили другого исполнять обязанности. Вероятно, в отношении Филиппова нет уверенности в том, что это не тот человек, который нужен в региональном правительстве на эту должность, но с другой стороны, и нет уверенности, что найдут кого-то лучше. Человека в статусе и. о. можно держать многие годы. А могут и утвердить. Это вопрос самовосприятия, насколько губернатор считает такое положение приемлемым для себя. Но не найти человека на должность министра культуры, мне кажется, необычно. В нынешней системе региональной власти не имеет большого значения, кто займет эту должность. Потому что эти люди выполняют какие-то инструкции, приказания, собственного плана и концепции чаще всего не существует», — говорит господин Звоновский.

Ани Айвазян