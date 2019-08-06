Бывший глава Димитровграда перешел на работу в администрацию губернатора

Начальником управления внутренней политики администрации губернатора Ульяновской области назначен Алексей Гадальшин, до 22 июля исполнявший обязанности главы Димитровграда, и покинувший этот пост по собственному желанию после того как было принято скоординированное с КПРФ и администрацией губернатора решение о назначении и.о. мэра Богдана Павленко – кандидата в члены ЦК КПРФ, до этого занимавшего пост руководителя администрации главы Республики Хакасия.

Алексей Гадальшин родился 11 июля 1984 года в Таджикистане. В 2007 году окончил УлГУ (юриспруденция), в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (государственное и муниципальное управление). С 2007 года работал в администрации Димитровграда, был директором МКУ «Управление по реализации социальных программ», с января 2018 года – замглавы администрации, с октября 2018 года назначен и.о. главы города.

За все время, пока господин Гадальшин исполнял обязанности мэра, гордума так и не смогла решить проблему избрания легитимного главы города. В региональной организации КПРФ (в гордуме Димитровграда 90% мандатов у коммунистов) считают, что Алексей Гадальшин был фактически инструментом администрации губернатора во взаимоотношениях с гордумой. «Чиновник из него не получился, он не смог выстроить диалог с гордумой, ни разу не был на ее заседаниях. Полагаю, что назначение Гадальшина – это сигнал на продолжение обострения отношений администрации губернатора с нашей партией», – сказал руководитель фракции КПРФ в региональном заксобрании Айрат Гибатдинов.

Сам Алексей Гадальшин, напротив, уверен, что с задачами справится, он уверен, что «с юридической точки зрения в период исполнения обязанностей мэра делал все правильно», и «готов налаживать с коммунистами конструктивный диалог». Своей первоочередной задачей он считает «обеспечение законности и стабильности проведения довыборов в ряде муниципальных образований».

Предшественник Алексея Гадальшина Игорь Парфенов, ранее никак не проявлявший себя в политической жизни региона, в начале мая покинул этот пост после появления в СМИ информации о крупных долгах чиновника, о которых он не заявил, устраиваясь на работу. Он проработал на этом посту четыре месяца.

Сергей Титов, Ульяновск