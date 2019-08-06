Оппозиционного активиста Дмитрия Гусева задержали в Петербурге в связи с митингом 3 августа

Петербургский активист Дмитрий Гусев сообщил “Ъ-СПб”, что его задержали и везут в 21-й отдел полиции. Забрали оппозиционера из дома, пояснив, что в отношении него подано заявление о совершении правонарушения. Кто это сделал, и что ему вменяют, задержанный точно не знает.

При этом господин Гусев выразил уверенность, что задержание связано с его поведением на согласованном митинге «Петербург за Москву», прошедшем 3 августа на площади Ленина у Финляндского вокзала. Тогда активист, выступая со сцены с микрофоном, нецензурно выражался в адрес человека по фамилии Путин.

Как он позже пояснил полицейским, это была «негативная оценка деятельности предпринимателя Игоря Путина». В тот же день из отделения его отпустили.

Олег Дилимбетов