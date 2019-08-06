«Как бы не заиграться в “войну понарошку”»

Каждый второй россиянин опасается ядерной войны, согласно данным опроса ВЦИОМ. 52% респондентов заявили, что боятся глобальной конфронтации. Почти 80% участников опроса не надеются на спасение, и лишь 13% рассчитывают на бомбоубежища. Ранее заместитель главы МИДа Сергей Рябков заявил о риске новой гонки вооружений. Это стало возможным после окончательного выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что риторика холодной войны сеет страх среди российских граждан.

В России наступил самый настоящий классический август. Трудности валятся по всем возможным направлениям. И вот ко всему прочему в обиход после некоторой паузы возвращаются такие термины, как «гонка вооружений» и даже «ядерная война».

США окончательно покинули Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Россия обещает зеркальный ответ. И то, и другое приближает гонку вооружений, а затем, как ее возможный результат, и ядерную войну.

Вот и ВЦИОМ провел по этому поводу опрос. Выяснилось, что глобальной конфронтации опасается каждый второй россиянин. Данные в целом интересные: например, 60% респондентов уверены, что атомный удар по России в первую очередь нанесут США. При этом 13% ждут подобного и от Китая, хотя Поднебесная считается нашим официальным большим другом и стратегическим союзником.

Дальше еще интереснее — лишь 15% граждан ответили, что знают, где находится ближайшее к дому бомбоубежище. 13% полагают, что оно есть где-то поблизости, но где именно — они не в курсе. И наконец, 71% респондентов вообще никогда не слышали ни о существовании бомбоубежищ, ни об их расположении. Кстати, вопрос не такой уж праздный: в СССР даже в школах объясняли, как вести себя при ядерном взрыве. А сейчас очень странно, что даже 15% знают куда бежать, если вдруг что-то случится.

При этом главное, конечно же, — политическая позиция российской власти. Замглавы МИД Сергей Рябков выступил со специальным разъяснением. Его смысл в том, что мы научены горьким советским опытом, и если западные стратеги думают, что наша экономика надорвется, то они просчитались, мы ответим на новые вызовы. Как выразился президент, ответ будет зеркальным. Однако на экономике и социальных обязательствах государства это не скажется, хотя разработка и производство новых систем вооружений стоит больших денег. Судя по заявлению Кремля, Россия все-таки рассчитывает договориться с Америкой по новой архитектуре безопасности.Тогда и не понадобится тратить деньги на новые ракеты. Однако, возвращаясь к опросу, заметно, что наша власть всерьез воевать не собирается, иначе можно было хотя бы озаботиться проблемой бомбоубежищ.

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ДРСМД утрачивает актуальность не только из-за зловредности Трампа, но и потому что подобные системы есть у Китая и, возможно, у Ирана — получается, мы себя сдерживаем, а другие строят. Тот же Китай пока что ни с кем договариваться не собирается. И, как мы видим из опроса, 13% наших граждан опасаются удара именно оттуда. Так что есть повод задуматься, какой должна быть новая архитектура безопасности. Однако сейчас выгодно раскручивать риторику холодной войны, бороться против коварных планов американских «ястребов».

Образ врага отвлекает от внутренних проблем, которых, как мы видим, немало.

Но воевать всегда выгодно, вот как сейчас, понарошку. Например, посредством анимации на большом экране. Это должно сплачивать нацию. А люди, как мы видим по итогам опроса, всерьез беспокоятся.

Страх — это не сплочение, а лишняя нервозность. Это явно не идет на пользу стабильности. Как бы не заиграться в «войну понарошку».