До обвинительного заключения не дошло

Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов остался в СИЗО еще на полгода. Такое решение принял Басманный суд Москвы. 6 августа в особом порядке, то есть без исследования доказательств, там планировали рассмотреть дело экс-чиновника, поскольку ранее он признал свою вину в хищении более 11 млрд руб. Но слушания в итоге пришлось отложить. Почему? Подробности — у Владимира Расулова.

Дело Алексея Кузнецова можно назвать показательным для российского правосудия, в первую очередь, потому что оно расследуется больше десяти лет. По данным следствия, бывший министр финансов Подмосковья в составе организованной группы с 2005 по 2008 годы обманным путем получил у предприятий ЖКХ Московской области право требовать задолженности за эти услуги, сумма накопилась немалая — более 11 млрд руб. Так появились обвинения сразу по трем статьям — мошенничество, растрата и легализации имущества, нажитого преступным путем. Причем сам Кузнецов успел скрыться за границей, и задержать его удалось только в 2013-м во Франции — власти выдали его России лишь в начале этого года. С тех пор на родине он находился в СИЗО.

И первое, что попросила прокурор на заседании Басманного суда, — это продлить ему арест до сентября: «Обоснованность обвинения в отношении Кузнецова в настоящее время актуальна. Кроме того, оснований для изменения ранее избранной меры пресечения нет. Я прошу суд оставить прежнюю меру наказания в отношении Кузнецова — содержание под стражей — и продлить срок содержания на шесть месяцев».

Ранее у Алексея Кузнецова в рамках его дела в России арестовали восемь земельных участков, две квартиры и машины. Кроме того, в 2017 году прокуратура Франции сделала то же самое с принадлежащими бывшему чиновнику и его жене Жанне Булах двумя отелями в Куршевеле, виллой в Сен-Тропе, а также квартирой с мебелью и предметами искусства в Париже. Недвижимость оценили минимум в €120 млн.

С женой Кузнецов с тех пор успел развестись, а Басманный суд в прошлом году заочно приговорил ее к 11 годам колонии общего режима, как соучастницу. Но Буллах успела получить гражданство США, где и живет по сей день. А что касается ее бывшего супруга, то он, как заявили в суде его защитники, за рубежом от следствия не скрывался. Просто о том, что его объявили в международный розыск, он узнал не сразу, добавил его адвокат Леонид Карпов: «Он 100% не знал и не мог знать о том, что попал под уголовное преследование до момента фактического задержания и ознакомления с документами, подтверждающими этот факт, поскольку ранее не получал никаких извещений, повесток, требований о явке. Само изменение места жительства обусловлено боязнью за свою жизнь и никак не связано с уклонением от уголовной ответственности».

Защитники Алексея Кузнецова на суде также попросили отменить сразу 14 эпизодов его дела — девять случаев легализации имущества и пять — мошенничества — поскольку по ним истек срок давности. Представитель одного из потерпевших подмосковного правительства на слушаниях с этим не согласилась: «Мы возражаем против прекращения уголовных дел по данным эпизодам, поскольку в материалах имеются документы, согласно которым можно сделать однозначный вывод о том, что господин Кузнецов с определенного периода скрывался. Это не может быть основанием, чтобы приостановить течение сроков давности».

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В итоге до обвинительного заключения, которое должен был огласить прокурор, дело так и не дошло. А значит, и Алексей Кузнецов пока не успел высказать то, что он думает о своем обвинении. Процесс о хищении миллиардов у Подмосковья продолжится 14 августа.

В прошлом году Следственный комитет объявил, что бывшая супруга Алексея Кузнецова Жанна Булах перед отъездом в США попыталась вывезти в Финляндию ценный антиквариат, но следователи пресекли эту попытку. В списке предметов оказались книги, картины, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи и холодное оружие. По данным СК, все это имущество тоже арестовали и обратили в доход государства.